Бой между Усиком и Джошуа санкционирован WBO

Украинский боксер в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) встретится на ринге с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Бой состоится с разрешения Всемирной боксерская организация (WBO).

"WBO официально санкционировала поединок Джошуа - Усик", - написал Красюк.

По его словам, у сторон есть 10 дней на переговоры. Поединок может состояться 21 или 28 августа. Среди потенциальных мест проведения боя Красюк называл арену "Уэмбли" в Лондоне.

Поединок стал возможным после того, как американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) через суд добился проведение третьего боя с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). По словам промоутера Боба Арума, поединок состоится 24 июля. Изначально Фьюри должен был в августе боксировать против Джошуа, однако теперь этот бой откладывается.

Отметим, Энтони Джошуа в 2017 году досрочно победил Владимира Кличко. После этого поражения Кличко завершил боксерскую карьеру.