Боевики РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 22 июня, девять раз нарушили режим "тишины" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).
Бойцы ВСУ не понесли потерь,сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 23 июня.
Так, в районе Золотого-4 враг осуществлял обстрел украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки открывался огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Красногоровке враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Лебединского сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем противник дважды осуществил обстрел вблизи Водяного на Приазовье.
Кроме того, в направлении Светлодарска были обстреляны позиции ООС из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
А в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 и Орлан-3М с пересечением линии разграничения. Аппараты были подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на утро среды сепаратисты уже три раза нарушили "тишину" на Донбассе.
В районе Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Возле Майорска применялись ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также в районе Пивденного зафиксирован обстрел из минометов 120-го калибра. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
Бойцы ВСУ не понесли потерь,сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 23 июня.
Так, в районе Золотого-4 враг осуществлял обстрел украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки открывался огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Красногоровке враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Лебединского сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем противник дважды осуществил обстрел вблизи Водяного на Приазовье.
Кроме того, в направлении Светлодарска были обстреляны позиции ООС из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
А в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 и Орлан-3М с пересечением линии разграничения. Аппараты были подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на утро среды сепаратисты уже три раза нарушили "тишину" на Донбассе.
В районе Новоселовки враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. Возле Майорска применялись ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также в районе Пивденного зафиксирован обстрел из минометов 120-го калибра. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
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