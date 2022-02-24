Боевики 5 раз нарушили режим "тишины", ранен украинский боец

10:46 28 Май Киев, Украина

Подконтрольные Российской Федерации незаконные военные формирования продолжают обстреливать позиции подразделений Объединенных сил , так с начала суток зафиксировано пять нарушений «тишины», ранен украинский боец.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.



В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.



В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.



Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.



На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

«Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», - отметили в штабе.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений Украинская сторона Совместного центра контроля и координации проинформировала представителей Специальной мониторинговой мисии ОБСЕ.