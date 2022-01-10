Боевики 11 раз нарушили «тишину», погиб боец ВСУ

В зоне проведения ООС оккупационные войска РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня в результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.
Так, вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а возле населенного пункта Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи поселка Майорск оккупанты трижды обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Талаковки вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а возле населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.
В районе Каменки и Павлополя враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали ответный огонь.
Кроме того, как напомнили в штабе, 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Пострадавших доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации поинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра, 28 апреля, обстрелы не зафиксированы.
Кроме того, как напомнили в штабе, 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Пострадавших доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации поинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра, 28 апреля, обстрелы не зафиксированы.
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