Боевики 11 раз нарушили «тишину», погиб боец ВСУ

10:58 28 Апрель Киев, Украина

В зоне проведения ООС оккупационные войска РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня в результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. На протяжении минувших суток, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а возле населенного пункта Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи поселка Майорск оккупанты трижды обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковки вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а возле населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.



В районе Каменки и Павлополя враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали ответный огонь.



Кроме того, как напомнили в штабе, 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Пострадавших доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.



О действиях вооруженных формирований Российской Федерации поинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.



По состоянию на 7 часов утра, 28 апреля, обстрелы не зафиксированы.