Блинкен и Кулеба провели встречу в Брюсселе

Во время сегодняшней "живой" встречи в Брюсселе, Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции Украины.
Об этом госсекретарь США сообщил в Twitter.
Он также сообщил, что во время переговоров с Кулебой выразил обеспокоенность в связи с действиями России на границе с Украиной.
Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.
Кулеба назвал встречу с Блинкеном "хорошей". Он акцентировал, что говорили об эскалации со стороны России.
Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.
Кулеба назвал встречу с Блинкеном "хорошей". Он акцентировал, что говорили об эскалации со стороны России.
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