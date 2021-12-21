Блинкен и Кулеба провели встречу в Брюсселе

17:53 13 Апрель Киев, Украина

Во время сегодняшней "живой" встречи в Брюсселе, Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции Украины.

Об этом госсекретарь США сообщил в Twitter.

"Я встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня, чтобы обсудить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - написал Блинкен.

Он также сообщил, что во время переговоров с Кулебой выразил обеспокоенность в связи с действиями России на границе с Украиной.



Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.



Кулеба назвал встречу с Блинкеном "хорошей". Он акцентировал, что говорили об эскалации со стороны России.