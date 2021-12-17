Бизнесмена не пустили во власть: Кабмин не будет рекомендовать Мищенко в губернаторы

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил о том, что бизнесмен Валерий Мищенко не будет рекомендован Кабмином на должность губернатора Кировоградской областной госадминистрации..

Напомним! Мищенко, анонсируя план работы в области сказал следующее: “В первую очередь нужно разобраться с финансовыми потоками, куда они идут и как эффективно они используются”.

Пятого августа Кабмин согласовал кандидатуру Мищенко, но затем решил не давать ему рекомендацию. Об этом Немчинов написал на своей странице в социальной сети Facebook следующее:

"Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА. Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета министров", - написал он.

Министр считает, что репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе.

"Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса. Получив всю информацию, члены Кабинета министров пришли к выводу не рекомендовать Валерия Мищенко на назначение на должность главы Кировоградской облгосадминистрации", - добавил министр.

По данным Единого госреестра юридических и физических лиц предпринимателей, Мищенко является конечным бенефициаром ООО "Агрокомлекс" (Кировоградской обл.), ООО "Плиски-Агро" (Черниговской обл.), ООО "Баловне" (Николаевской обл.), а также ООО "Охотничье хозяйство "Плисецкое" (Черниговской обл.), ОДО "Устиновский Райагрохим", ООО "Устиновский Зернокомплекс" и ООО "Нива" (все - Кировоградской обл.) и других.