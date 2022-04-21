Бизнес во время карантина: Владимир Зеленский представил ряд мер поддержки

16:12 24 ноября Киев, Украина

Правительство, в связи с карантинными ограничениями, подготовило законопроекты, реализация которых обеспечит экономическую поддержку граждан и бизнеса

Об этом заявил глава государства в своем видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале во вторник, 24 ноября.

"На прошлой неделе я поручил правительству разработать меры для экономической поддержки людей и бизнеса. В субботу и воскресенье, когда у всех был карантин выходного дня, у нас был брэйн-шторм выходного дня. Был поиск инструментов, сложные расчеты, анализ эффективности и влияния на бюджет и многое другое", - сообщил Зеленский

В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее:



Одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина.

"Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, как пример, или наемный работник и вас увольняют, потому что кофейня где вы работали, к сожалению, закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - отметил президент.



Как это сделать?



1️⃣Зайти в приложение "Дия".

2️⃣Ввести данные.

3️⃣Ввести номер банковской карты.

Одноразовая материальная помощь хозяйствующим субъектам для сохранения рабочих мест.

"Если вы владелец кофейни и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, но некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь. Это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", - говорит президент.

Компенсация выплат на уплату Единого социального взноса.