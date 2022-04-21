Бизнес во время карантина: Владимир Зеленский представил ряд мер поддержки

Правительство, в связи с карантинными ограничениями, подготовило законопроекты, реализация которых обеспечит экономическую поддержку граждан и бизнеса
.
Об этом заявил глава государства в своем видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале
во вторник, 24 ноября.
"На прошлой неделе я поручил правительству разработать меры для экономической поддержки людей и бизнеса. В субботу и воскресенье, когда у всех был карантин выходного дня, у нас был брэйн-шторм выходного дня. Был поиск инструментов, сложные расчеты, анализ эффективности и влияния на бюджет и многое другое", -
сообщил Зеленский
.
В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее:
Одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина.
"Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, как пример, или наемный работник и вас увольняют, потому что кофейня где вы работали, к сожалению, закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - отметил президент.
Как это сделать?
1️⃣Зайти в приложение "Дия".
2️⃣Ввести данные.
3️⃣Ввести номер банковской карты.
Одноразовая материальная помощь хозяйствующим субъектам для сохранения рабочих мест.
"Если вы владелец кофейни и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, но некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь. Это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", - говорит президент.
Компенсация выплат на уплату Единого социального взноса.
"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получаете компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. Например, небольшая кофейня, где работает пять человек получит компенсацию примерно 8-10 тысяч гривен", - отметил Зеленский.
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