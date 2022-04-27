"Бизнес без барьеров": Елена Зеленская пригласила к диалогу крупные компании

17:08 27 ноября Киев, Украина

Инициатива Елены Зеленской «Бизнес без барьеров» призвана устранить преграды в трудоустройстве тех, кого работодатели обычно берут неохотно, также она позволит разработать продукты и услуги, которые будут доступны всем общественным группам.

Украинские и международные компании присоединились к инициативе первой леди, подписав декларацию об устранении барьеров в бизнесе.

«Ежедневно тысячи украинцев живут за барьерами: испытывают трудности в перемещении, пользовании услугами, работе и общении. Чтобы исправить эту ситуацию, я пригласила к диалогу представителей крупных компаний, которые уже имплементируют лучшие безбарьерные решения в свои бизнес-процессы. Наша цель – устранить барьеры в бизнесе», – рассказала Елена Зеленская.

По словам первой леди, построение безбарьерного бизнеса в Украине – это сложный, комплексный и системный процесс. Он зависит как от законодательства и действий государства, так и от компаний и самих людей.

«По моему мнению, инициатива Елены Зеленской «Бизнес без барьеров» имеет хорошие перспективы. Инклюзия – это движение в сторону реализации в Украине европейских ценностей. Для введения безбарьерности в Украине необходимы совместные усилия не только государства и гражданского общества, но и бизнеса. У Ощадбанка есть немало опыта в этой сфере, мы готовы поделиться своими наработками с коллегами», – прокомментировал инициативу Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка.

«Высокий уровень инклюзии – как правило, прерогатива успешных государств. Украина только встала на этот путь, впереди много работы: от развития инфраструктуры до изменения подходов в построении бизнес-процессов и полной перезагрузки менталитета людей. Мы как компания с 65-тысячным коллективом и пятью миллионами клиентов по всей стране как никто понимаем свою ответственность в этом процессе. Мы поддерживаем инициативу первой леди по развитию инклюзивного общества и рады, что вопрос безбарьерности и равных прав для всех групп населения в Украине поднимается на самом высоком государственном уровне», – отметила заместитель генерального директора Укрпочты Лилия Бушина.

Елена Зеленская и представители компаний договорились до конца текущего года зафиксировать достижения и определиться с планами на ближайшие годы по развитию безбарьерности в бизнесе.

«Весной мы встретимся снова и поделимся тем, что уже удалось интегрировать в бизнес-процессы, и привлечем новые компании к диалогу. Безбарьерность должна быть общественной нормой», – поощрила первая леди

Декларацию подписали представители компаний: «Укрпочта», «Ощадбанк», «Укрзализныця», «Ашан», 1+1 Media, ДТЭК, Socar, work.ua, АТБ, Danone. По желанию к инициативе «Бизнес без барьеров» может присоединиться любая компания, которая уже сегодня готова имплементировать принципы безбарьерного ведения бизнеса.