Битва за Америку: Байден набрал необходимые голоса выборщиков

09:39 15 декабря Киев, Украина

В затянувшемся споре об итогах президентских выборов в США поставлена точка, по результатам голосования коллегии выборщиков, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп - 232.

Об этом сообщает CNN , 15 декабря.

"Теперь пришло время перевернуть страницу, объединиться и начать выздоровление. В этой борьбе за душу Америки демократия восторжествовала… Безупречность институтов выборов осталась непоколебимой", - заявил Байден в своем обращении в прайм-тайм после итогов голосования выборщиков.

Выйдя к журналистам после голосования, член Палаты представителей Конгресса США Малкольм Кеньятта, демократ из Филадельфии и один из 20 сторонников Байдена в Пенсильвании, назвал это "хорошим днем для американской демократии". В связи с прошедшим голосованием "суперпредставителей", Кеньятта отметил: "Это доказательство того, что наша избирательная система работает".

"Теперь у нас есть конституционный порог, и мы будем иметь дело с вице-президентом Байденом как избранным президентом", – отметил сенатор Рой Блант из Миссури.

Этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу США на совместном заседании Сената и Палаты представителей, после окончательного подсчета голосов выборщиков. Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.



Уточним, что по американской системе проведения президентских выборов, обычные избиратели фактически голосуют за "выборщиков", которые, в свою очередь, официально голосуют за кандидатов только через несколько недель после самих выборов.