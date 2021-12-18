Биткойн начал подниматься в цене

11:15 28 Июль Киев, Украина

Начиная с августа 2019 года цена Биткойна, первый раз поднялась выше отметки в $11 тыс. Эксперты связывают рост стоимости с разрешением американским банкам владеть от имени клиентов активами криптовалюты, выданным Регулятором национальных банков США.

По данным Coinmarketcap. на 01:14 мск курс биткойна достиг $11 234. Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $207,2 млрд.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".