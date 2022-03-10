Безработица в Украине растет – на 1 рабочее место 6 человек

Государственный центр занятости опубликовал данные по безработице в 2020 году. По состоянию на начало октября в Украине на 62% безработных больше, чем за аналогичный период 2019 года.

"По состоянию на 1 октября 2020 количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составила 433 тыс. Человек, что на 62% больше, чем на соответствующую дату прошлого года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, составила 68 тыс. Единиц, что на 32% меньше, чем на 1 октября 2019 года.

"Итак, дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы остается существенным. По состоянию на 1 октября 2020 года, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало 6 безработных (на 1 октября 2019 - 3 человека) ", - добавили в сообщении.

Как сообщали в Государственном центре занятости ранее, с начала карантина, с 12 марта, статус безработного в Украине получили 525 тысячи человек, показатель на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее востребованными специальностями, по данным столичного центра занятости, являются водители автотранспортных средств, контроллеры и слесари-ремонтники.