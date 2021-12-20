Безопасный и эффективный: европейские страны возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

После отчета Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), согласно которому, связь между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза не найдена, страны начали массово возобновлять вакцинацию этим препаратом.
Она подчеркнула, что AstraZeneca эффективно защищает от COVID-19, а также позволяет снизить риски тяжелого течения болезни. В то же время полностью исключить связь между случаями тромбоза и вакциной специалистам не удалось, поэтому регулятор продолжит отслеживать такие тенденции.
На фоне данного заявления, ряд стран объявил о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.
Так, уже сегодня, 19 марта, вакцинацию препаратом AstraZeneca возобновят Болгария, Литва, Латвия, Италия, Франция, Германия и Кипр, также о планах объявить о возобновлении вакцинации заявили в Ирландии.
В свою очередь, Нидерланды, Португалия и Испания, возобновят прививки со следующей недели.
На фоне данного заявления, ряд стран объявил о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.
Так, уже сегодня, 19 марта, вакцинацию препаратом AstraZeneca возобновят Болгария, Литва, Латвия, Италия, Франция, Германия и Кипр, также о планах объявить о возобновлении вакцинации заявили в Ирландии.
В свою очередь, Нидерланды, Португалия и Испания, возобновят прививки со следующей недели.
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