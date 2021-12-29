Без парада, но с Маршем отметил Киев День независимости

Сегодня, в день празднования Независимости Украины, состоялся запланированный ранее Марш защитников. Торжественное шествие проходит с 11:00 до 13:30, а затем начнется народное вече на Майдане Незалежности. Также участники Марша и гости проведут акцию "Патриотическое слово".

От парка имени Шевченко колонны ветеранов АТО и ООС, волонтеры и активисты пройдут шествием по Крещатику к Михайловскому монастырю.

Возглавляют марш матери погибших участников боевых действий.

Свою отдельную колонну в марше сформировали также сторонники обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В руках они держат большой плакат с надписью - "Мучения невиновных провоцируют восстание", на котором изображены фотографии Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

Рядом дежурят полиция, полиция диалога, медицинские бригады.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году торжества ко Дню независимости ограничены. В частности, вместо Майдана мероприятия при участии президента Владимира Зеленского состоялись на Софийской площади.