Берлин пытается отговорить Вашингтон от санкций по Северному потоку -2

Преследуя свои экономические интересы, германское правительство всячески пытается содействовать завершению строительства Северного потока-2. Как открыто признался недавно журналистам министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, в планах Германии стоит проведение встречи с руководителями США для поиска возможности отказа Вашингтона от санкций в отношении СП-2.
Альтмайер настаивает, что причин для принятия Вашингтоном ограничительных мер против участников проекта нет: транзит газа через Украину обеспечен, а на севере Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива.
Как известно, Госдеп включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)».
Данные санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.
Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.
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