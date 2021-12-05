Берлин пытается отговорить Вашингтон от санкций по Северному потоку -2

Преследуя свои экономические интересы, германское правительство всячески пытается содействовать завершению строительства Северного потока-2. Как открыто признался недавно журналистам министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, в планах Германии стоит проведение встречи с руководителями США для поиска возможности отказа Вашингтона от санкций в отношении СП-2.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", - сказал министр.

Альтмайер настаивает, что причин для принятия Вашингтоном ограничительных мер против участников проекта нет: транзит газа через Украину обеспечен, а на севере Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива.

"В остальном я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут придерживаться норм международного права", - подчеркнул представитель правительства ФРГ.

Как известно, Госдеп включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)».

Данные санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.