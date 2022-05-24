Берлин назначил уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину

09:20 19 августа Киев, Украина

Очевидно для того, чтобы выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода Северный поток-2, правительство Германии официально назначило уполномоченного по вопросам транзита газа по территории Украины. Им стал Георг Вальдерзее. Это стало известно из сообщения Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Вальдерзее ранее уже исполнял обязанности уполномоченного немецкого правительства по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году. Тогда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

Перед посредником поставлена задача - достичь продления контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон.

Кроме того, в немецком правительстве обещают приложить все усилия для "продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет". Известно, что действие действующего контракта истекает в конце 2024 года.

Проектом Северный поток-2 предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию в обход Украины.

Зеленский убежден, что после запуска Северного потока-2 Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.