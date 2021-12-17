Бердянск: Подростки отравились пивом

09:29 24 Июль Киев, Украина

Новости Бердянска: В Бердянске, в результате употребления большого количества слабоалкогольных напитков, с диагнозом алкогольное отравление госпитализированы два подростка, 14 и 16 лет.

Как оказалось, подростки употребляли алкогольные и слабоалкогольные напитки в больших количествах.



Вопиющий инцидент произошел в начале июля текущего года в курортном Бердянске. Ночью на улице Довганюка подросткам стало плохо и они вызвали “скорую” помощь. С диагнозом алкогольное отравление они были госпитализированы. Выяснилось, что подростки употребляли пиво. По данному факту было инициировано разбирательство.



В среду, 22 июля, данный вопрос рассмотрели члены адмкомиссии горисполкома. Как оказалось, 14-летняя девушка, 16-летний парень и их 18-летний знакомый гуляли по городу несколько часов подряд, при этом приобретая различные алкогольные напитки в разных торговых точках. Организмы подростков попросту не выдержали колоссальной нагрузки и у них было диагностировано острое алкогольное отравление.



На самого старшего парня был составлен админпротокол по статье 180 КУоАП: “Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения”. Ему грозит наложение штрафа от шести до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.