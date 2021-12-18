Белый дом озвучил детали разговора Байдена и Зеленского

Состоялся долгожданный телефонный диалог Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Лидеры стран обсудили несколько насущных проблем, таких как агрессия России на востоке Украины, пандемия и борьба с коррупцией.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 2 апреля.
"Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в сообщении.
Также Байден заверил Зеленского в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ.
"Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого Дома.
Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.
"Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в сообщении.
Также Байден заверил Зеленского в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ.
"Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого Дома.
Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.
В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил агентству Интерфакс-Украина, что Байден в 50-минутном разговоре с Зеленским заверил в поддержке проводимых в Украине реформ.
Он добавил, что Зеленский пригласил президента США принять участие в саммите Крымской платформы.
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