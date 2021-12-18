Белый дом озвучил детали разговора Байдена и Зеленского

18:42 02 Апрель Киев, Украина

Состоялся долгожданный телефонный диалог Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Лидеры стран обсудили несколько насущных проблем, таких как агрессия России на востоке Украины, пандемия и борьба с коррупцией.





"Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в сообщении.



Также Байден заверил Зеленского в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ.



"Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого Дома.



Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 2 апреля.Также Байден заверил Зеленского в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ."Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого Дома.Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

"Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - написал Зеленский в Twitter.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил агентству Интерфакс-Украина, что Байден в 50-минутном разговоре с Зеленским заверил в поддержке проводимых в Украине реформ.

"Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил собеседника в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50-ти минут", - сообщил Ермак.

Он добавил, что Зеленский пригласил президента США принять участие в саммите Крымской платформы.