Белый дом огласил список стран, которые получат COVID-вакцины, среди них Украина

07:41 22 июня Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки объявили план распределения 55 миллионов доз вакцин против COVID-19, которые Байден обещал выделить всему миру до конца июня.
 
Об этом заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, 21 июня.
«Сегодня администрация Байдена-Харрис объявляет список распределения 55 миллионов из 80 миллионов доз американских вакцин с целью прекращения пандемии», - заявила Псаки.
Американское правительство продолжает прилагать усилия для преодоления пандемии внутри Соединенных Штатов, а также ведет переговоры с производителями по закупке вакцин для других стран.

Между тем, в официальном сообщении Белого дома отмечается, что 41 миллион из 55-ти миллионов доз препаратов будет распределяться через международный механизм COVAX. Остальные 14 миллионов передаются непосредственно в страны, которые нуждаются в этом больше всего. Среди них и Украина.
«Примерно 14 миллионов - или 25% из этих 55 миллионов вакцин - будут распределены на основе региональных приоритетов, а также между другими получателями, такими как Колумбия, Аргентина, Гаити, другие страны Карибского содружества, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Западный берег и Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдова, а также Босния», - сообщили в Белом доме.