Белый дом огласил список стран, которые получат COVID-вакцины, среди них Украина

07:41 22 июня Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки объявили план распределения 55 миллионов доз вакцин против COVID-19, которые Байден обещал выделить всему миру до конца июня.

Об этом заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, 21 июня.

«Сегодня администрация Байдена-Харрис объявляет список распределения 55 миллионов из 80 миллионов доз американских вакцин с целью прекращения пандемии», - заявила Псаки.

Американское правительство продолжает прилагать усилия для преодоления пандемии внутри Соединенных Штатов, а также ведет переговоры с производителями по закупке вакцин для других стран.



Между тем, в официальном сообщении Белого дома отмечается, что 41 миллион из 55-ти миллионов доз препаратов будет распределяться через международный механизм COVAX. Остальные 14 миллионов передаются непосредственно в страны, которые нуждаются в этом больше всего. Среди них и Между тем, в официальном сообщении Белого дома отмечается, что 41 миллион из 55-ти миллионов доз препаратов будет распределяться через международный механизм COVAX. Остальные 14 миллионов передаются непосредственно в страны, которые нуждаются в этом больше всего. Среди них и Украина