Белый дом готов открыть двери НАТО для Украины

11:08 01 Май Киев, Украина

Как заявил и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер, США готовы открыть двери НАТО для Украины, но, чтобы войти в них, украинскому государству нужно провести необходимые реформы.

Он отметил, что Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

"Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства", - сказал Рикер.

Представитель Госдепа напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины", - подчеркнул Рикер, добавив, что США будут продолжать взаимодействие с украинской стороной.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что никакое давление со стороны России не изменит курс Украины на вступление в НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО поддерживают стремление Украины к членству. Эскалация со стороны РФ является системной и наиболее масштабной за последние годы, представляя угрозу для европейской системы безопасности и региона Черного моря, добавил министр.