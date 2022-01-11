Белорусский аист под крылом двуглавого орла

Своим признанием выборов в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко победителем, Владимир Путин еще сильнее ставит Беларусь в зависимое положение. На фоне всеобщего возмущения доброта Москвы может показаться минскому правителю действительно единственной и крепкой защитой. Но не трудно догадаться, что не для защиты навис «российский двуглавый хищник» над наивным «белым аистом». У него на этот счет свои планы.

Вот что говорит Путин о прошедших выборах, отметив, что уже поздравил Лукашенко с победой.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность", - сказал он.

Путин считает, что есть основания сомневаться в честности тех, кто не согласен с результатами выборов в Беларуси.

Также Путин заявил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.

Одним словом, по весьма навязчивому (для Лукашенко) мнению, весь мир ополчился против честного батьки, все враги.

Ранее Путин заявил, что подготовил резерв силовиков для Беларуси.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал президент.

Их отправят в Беларусь, только если "экстремистские элементы" начнут разбой.

Судя по тому, что борьба с «неугодными» идет в Беларуси полным ходом, ввод российских силовиков зависит лишь от команды хозяина Кремля. Здесь Путин опять держит ситуацию.

Путин пообещал защитить суверенитет Беларуси согласно договренностям.

"Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены (...) Союзного государства, там всего два государства участника - Россия и Беларусь - должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", - сказал президент России. "Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - добавил он.

Конечно же, в Союзном государстве глава один. И это не Лукашенко.

Не забыв похвалить себя, Путин отметил, что Россия ведет себя гораздо сдержаннее и нейтральнее, чем США и европейцы.

На процессы в Беларуси, по мнению Путина, хотят влиять извне ради определенных политических интересов. Вспомним, кто громче всех кричит «держи вора!».

Напомним, 15 августа Лукашенко заявил, что, согласно его договоренностям с Путиным, при первом же запросе Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в Беларуси