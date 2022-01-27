Белорусские пограничники нарушили права украинского посла

В сети появилось видео, подтверждающее случай нарушения пограничниками Беларуси неприкосновенности посла Украины. Венская конвенция, которую также подписала в свое время РБ, предусматривает неприкосновенность дипломатов и запрет на досмотр их багажа, что собственно и нарушили белорусы.

Напомним, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после отзыва в Киеве. Он рассказал о провокации белорусских пограничников и антиукраинской риторике официального Минска.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между Украиной и Беларусью "поставлены на паузу". Они будут восстановлены, лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины.