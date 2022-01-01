Белорусская армия приведена в боевую готовность

По убеждению президента Беларуси Александра Лукашенко, над страной нависла новая угроза. И эта угроза уже внешняя. Президента настораживает присутствие контингента НАТО в странах Прибалтики и Польши. Поэтому, для защиты западных рубежей страны, был отдан приказ о приведении основных подразделений армии в полную боевую готовность. Решение было принято во время совещания с руководством силового блока в Гродно.
К внутренней ситуации в Беларуси "добавился внешний фактор", утверждает Лукашенко, в частности, это "шевеление" войск НАТО.
Как считает президент Беларуси, цель его оппонентов - "отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе". Лукашенко также указал на опасность со стороны НАТО и поручил защитить Гродно.
Напомним, что ранее Лукашенко анонсировал "самые жесткие меры" по защите Беларуси. Александр Лукашенко поручил министру обороны принять меры "по защите территориальной целостности" Беларуси.
Также МВД Беларуси обвиняет 46 граждан страны в насилии в отношении силовиков. В ГАИ Беларуси заявили, что за все время протестов в республике было совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции, пострадали 12 человек.
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