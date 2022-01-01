Белорусская армия приведена в боевую готовность

По убеждению президента Беларуси Александра Лукашенко, над страной нависла новая угроза. И эта угроза уже внешняя. Президента настораживает присутствие контингента НАТО в странах Прибалтики и Польши. Поэтому, для защиты западных рубежей страны, был отдан приказ о приведении основных подразделений армии в полную боевую готовность. Решение было принято во время совещания с руководством силового блока в Гродно.

"Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление", - сказал Лукашенко.

К внутренней ситуации в Беларуси "добавился внешний фактор", утверждает Лукашенко, в частности, это "шевеление" войск НАТО.

"Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего, это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - продолжил Лукашенко.

Как считает президент Беларуси, цель его оппонентов - "отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе". Лукашенко также указал на опасность со стороны НАТО и поручил защитить Гродно.

Напомним, что ранее Лукашенко анонсировал "самые жесткие меры" по защите Беларуси. Александр Лукашенко поручил министру обороны принять меры "по защите территориальной целостности" Беларуси.

Также МВД Беларуси обвиняет 46 граждан страны в насилии в отношении силовиков. В ГАИ Беларуси заявили, что за все время протестов в республике было совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции, пострадали 12 человек.