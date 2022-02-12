Беларусь вводит транспортный сбор за пересечение госграниц

За пересечение госграниц Беларуси будет взыматься транспортный сбор, соответствующее решение введено в силу Гомельским городским советом и будет действовать в течение полутора лет.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что местный сбор в целом вводится на территории Гомельской и Гродненской областей с 1 июня 2021 по 1 января 2023 года за пересечение границы, в том числе украинско-белорусской, во время выезда из РБ.
Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое будет выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем.
Ставка сбора установлена в размере 1 базовой величины (29 белорусских рублей, что составляет ориентировочно более 300 грн).
Уплата местного сбора будет осуществляться водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска). При этом белорусская сторона отмечает, что сбор необходимо уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным.
В то же время, белорусская сторона определила, что от уплаты местного сбора освобождены лица, направляются на транспортных средствах транзитом через территорию Республики Беларусь.
Отмечается, что местный сбор в целом вводится на территории Гомельской и Гродненской областей с 1 июня 2021 по 1 января 2023 года за пересечение границы, в том числе украинско-белорусской, во время выезда из РБ.
Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое будет выезжать из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем.
Ставка сбора установлена в размере 1 базовой величины (29 белорусских рублей, что составляет ориентировочно более 300 грн).
Уплата местного сбора будет осуществляться водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска). При этом белорусская сторона отмечает, что сбор необходимо уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться не оплаченным.
В то же время, белорусская сторона определила, что от уплаты местного сбора освобождены лица, направляются на транспортных средствах транзитом через территорию Республики Беларусь.
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