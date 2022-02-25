Беларусь ввела режим лицензирования на импорт ряда украинских товаров

17:15 28 Май Киев, Украина

Стало известно, что правительство Беларуси приняло постановление о вводе лицензирования на импорт товаров из Украины. Свои комментарии по этому поводу сегодня, 28 мая, опубликовал в Facebook торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.