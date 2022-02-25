Беларусь ввела режим лицензирования на импорт ряда украинских товаров
17:15 28 Май Киев, Украина
Стало известно, что правительство Беларуси приняло постановление о вводе лицензирования на импорт товаров из Украины. Свои комментарии по этому поводу сегодня, 28 мая, опубликовал в Facebook торговый представитель Украины Тарас Качка.
По его словам, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.
"Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси ", - пояснил Качка.
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