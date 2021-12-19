Беларусь: украинцев отпустили после ноты протеста

Во время уличных протестов в Минске, 12 августа, были задержаны волонтеры-журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Для защиты своих граждан, Украина направила в Беларусь две ноты протеста, после чего задержанные были отпущены.

Об их освобождении, в пятницу 14 августа, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино", - говорится в сообщении в Телеграмм.

Тем не менее, на данный момент 10 журналистов в разных регионах Беларуси остаются в тюрьмах.

Ранее замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире Громадського радіо сообщил, что достигнута договоренность об освобождении одного задержанного украинца после уплаты штрафа в Беларуси. О ком именно шла речь он не сказал.

На данный момент задержанными в Беларуси остаются по меньшей мере двое украинцев.