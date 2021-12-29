Беларусь под угрозой гражданской войны. Введут ли в страну войска?

Протесты в Беларуси переходят в жесткое политическое русло. Дальнейшие действия правительственной власти, направленные на вмешательство вооруженных сил, становится все более ожидаемыми. Так, сегодня из белорусских средств информации стало известно о состоявшемся закрытом совещании руководителей подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил.
По мнению министра обороны Беларуси Виктора Хренина, протесты в республике могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт. И в такой ситуации необходима стойкая армия, которая поддержит действующую власть президента. Ведь если, по мнению министра, армия перейдет на сторону народа, стране грозит развал.
Также министр подчеркнул, что государство развалить невозможно, пока армия не перейдет на сторону протестующих граждан.
Во время беседы глава Минобороны сравнил армию с часовым, который "готов сделать выстрел вверх, чтобы остановить нарушителя и не стрелять на поражение".
Напомним, в Евросоюзе заявили о нежелании повторения украинского сценария в Беларуси и призвали к диалогу между властями, оппозицией и гражданским обществом республики.
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