Беларусь под угрозой гражданской войны. Введут ли в страну войска?

Протесты в Беларуси переходят в жесткое политическое русло. Дальнейшие действия правительственной власти, направленные на вмешательство вооруженных сил, становится все более ожидаемыми. Так, сегодня из белорусских средств информации стало известно о состоявшемся закрытом совещании руководителей подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил.

По мнению министра обороны Беларуси Виктора Хренина, протесты в республике могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт. И в такой ситуации необходима стойкая армия, которая поддержит действующую власть президента. Ведь если, по мнению министра, армия перейдет на сторону народа, стране грозит развал.

"Мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность. Наша задача - не допустить", - заявил Хренин, по данным издания.

Также министр подчеркнул, что государство развалить невозможно, пока армия не перейдет на сторону протестующих граждан.

"Надо бороться, если надо - и с оружием. За страну, за себя, за наши семьи", - призвал Хренин.

Во время беседы глава Минобороны сравнил армию с часовым, который "готов сделать выстрел вверх, чтобы остановить нарушителя и не стрелять на поражение".

"И в случае выполнения всех команд часовым, или если ему грозит опасность, он обязан применять оружие на поражение", - заявил он.

Напомним, в Евросоюзе заявили о нежелании повторения украинского сценария в Беларуси и призвали к диалогу между властями, оппозицией и гражданским обществом республики.