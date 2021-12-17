Бейрут: директора порта подозревают в причастности к взрыву

Согласно последним данным, полученным с момента взрыва в морском порту в Бейруте, пострадало порядка пяти тысяч человек. До 138 человек пополнился список погибших.

Напомним! 4 августа в Бейруте взорвался крупный морской порт.

Сегодня стало известно о том, что директор морского порта числится в списке задержанных в связи с инцидентом лиц. Об этом сообщила в пятницу ливанская телестанция LBC International.

Ранее военная прокуратура информировала, что власти страны задержали 16 чиновников администрации порта.

Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 138 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.