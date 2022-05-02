Беглый судья Чаус добровольно пожелал находиться в СБУ

15:16 31 июля Киев, Украина

В обществе возник вопрос: так где же должен и где фактически находится задержанный экс-судья Чаус? Сегодня СБУ дала официальное объяснение ситуации. В заявлении было указано, что при задержании Николая Чауса служба "действовала в рамках закона и своих полномочий". Никакого похищения бывшего судьи не было.

"Напомним: именно СБУ с мая 2021 осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Чауса и незаконной переправки его через государственную границу. В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что согласно Конституции Украины жизни человека являются высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что накануне им на горячую линию позвонили и сообщили, что в одной из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

"Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишения свободы и применения к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чаусу оказывается необходимая медицинская помощь, о чем проинформировали его жену.

"Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судьи Чауса, лишение его свободы и установления лиц, это совершили", - резюмировали в СБУ.

Напомним, накануне стало известно, что Чаус нашелся в селе Мазуровка Винницкой области. Вскоре после этого НАБУ потребовало передать им Чауса.

Позже сотрудники НАБУ приехали за Чаусом к зданию СБУ на улице Малоподвальной и опубликовали видео, как они гонялись за автомобилями СБУ по Киеву.