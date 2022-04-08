Байден заинтересован в скорейшем решении конфликта на востоке Украины

05:58 11 ноября Киев, Украина

Джозеф Байден во время видеоконференции с французским и британским лидерами проявил заинтересованность в скорейшем разрешении таких глобальных проблем, как конфликты в Украине и Сирии, а также коснулся вопроса "сдерживания пандемии коронавируса".

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил телеканал CBS News.



Отмечается, что в беседе с французским лидером Байден "проявил свою заинтересованность в активизации двусторонних и трансатлантических связей, в том числе через НАТО и Европейский Союз", а также "выразил готовность работать вместе над глобальными проблемами, включая безопасность и развитие в Африке, конфликты в Украине и Сирии, ядерную программу Ирана".



Во время разговора с Джонсоном демократ коснулся таких вопросов, как "сдерживание пандемии коронавируса и обеспечение глобальной безопасности в области здравоохранения; обеспечение устойчивого экономического восстановления; борьба с изменениями климата; укрепление демократии и совместная работа по Западным Балканам и Украине".