Байден рассказал об итогах четырехчасовой встречи с Путиным

07:00 17 июня Киев, Украина

Долгожданные переговоры лидеров двух держав мира прошли вчера, 16 июня, в швейцарской Женеве. Конкретных решений принято не было, а об итогах обсуждения в ходе встречи проблем покажет время. После окончания встречи президент США Джо Байден рассказал об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Байдена, они обсудили перспективы восстановления отношений между США и РФ, а также ряд глобальных вопросов – кибербезопасность, региональные конфликты, контроль над вооружением, права человека, климатический кризис.

Из обсуждаемых лидерами двух стран региональных вопросов – открытие гуманитарных маршрутов для Сирии, ядерная сделка с Ираном, противодействие терроризму в Афганистане, "непоколебимая защита территориальной целостности Украины" и урегулирование на основе Минских соглашений, а также Беларусь.

"Я передал незыблемую приверженность США суверенитету Украины, мы обсудили минские договоренности. Он (Путин – ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", – отметил Байден и добавил, что "Россия не может диктовать, что происходит в мире".

Также Байден сообщил, что передал Путину список 16 ключевых секторов США, которые не должны подвергаться кибератакам.

"Я говорил о том, что определенные объекты критически важной инфраструктуры не должны подвергаться нападениям. Я передал ему (Путину) список. Это список 16 секторов, которые не должны подвергаться нападениям и атакам, начиная с энергетического сектора и другие", – сказал Байден.

Он напомнил, что у США "большие мощности в киберсфере", поэтому если россияне будут нарушать базовые нормы, то американцы будут им отвечать.

"И он (Путин – ред.) это знает", – отметил Байден.

У президента США спросили о его заявлении, где он назвал Путина убийцей.

"Я сказал, что больше не буду этот вопрос поднимать", – ответил Байден.

Американский лидер считает, что нужно 3-6 месяцев, чтобы понять, подошли ли США и РФ к новым стратегическим переговорам.

"Мы согласились, что оно все сразу не сработает... Я вам скажу, есть перспектива улучшения отношений между нашими странами... Мы говорили о личном, я говорил на основании собственных чувств", – сказал Байден, отметив, что угроз на саммите не звучало. "Я думаю, что меньше всего он хочет холодной войны", – отметил президент США, говоря о Путине.

Напомним, переговоры Путина и Байдена продолжались более четырех часов. По их итогам президент РФ заявил, что был затронут вопрос Украины, но лишь "мазком".