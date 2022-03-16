Байден рассказал об итогах четырехчасовой встречи с Путиным

Долгожданные переговоры лидеров двух держав мира прошли вчера, 16 июня, в швейцарской Женеве. Конкретных решений принято не было, а об итогах обсуждения в ходе встречи проблем покажет время. После окончания встречи президент США Джо Байден рассказал об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Байдена, они обсудили перспективы восстановления отношений между США и РФ, а также ряд глобальных вопросов – кибербезопасность, региональные конфликты, контроль над вооружением, права человека, климатический кризис.
Из обсуждаемых лидерами двух стран региональных вопросов – открытие гуманитарных маршрутов для Сирии, ядерная сделка с Ираном, противодействие терроризму в Афганистане, "непоколебимая защита территориальной целостности Украины" и урегулирование на основе Минских соглашений, а также Беларусь.
Также Байден сообщил, что передал Путину список 16 ключевых секторов США, которые не должны подвергаться кибератакам.
Он напомнил, что у США "большие мощности в киберсфере", поэтому если россияне будут нарушать базовые нормы, то американцы будут им отвечать.
У президента США спросили о его заявлении, где он назвал Путина убийцей.
Американский лидер считает, что нужно 3-6 месяцев, чтобы понять, подошли ли США и РФ к новым стратегическим переговорам.
Напомним, переговоры Путина и Байдена продолжались более четырех часов. По их итогам президент РФ заявил, что был затронут вопрос Украины, но лишь "мазком".
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