Байден нацелен на тесное сотрудничество с ЕС в вопросах Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан

Во время телефонного разговора Байдена с президентом Еврокомиссии, который состоялся 24 ноября, новоизбранный президент подчеркнул, что направление его внешней политики будет носить исключительно демократический характер.
В разговоре с Урсулой фон дер Ляйен Байден подчеркнул важность сотрудничества Соединенных Штатов и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.
Байден заверил Урсулу фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность оживить отношения США и ЕС.
Во время общения с президентом Европейского Совета Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом, а также взаимодействовать относительно общих вызовов, а именно в вопросах Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.
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