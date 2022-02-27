Азербайджан сообщил о количестве пострадавших мирных жителей

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

“Министр Джейхун Байрамов сообщил сопредседателю США об усилении напряженности в регионе, особенно об умышленных обстрелах Армении азербайджанских гражданских и гражданских объектов. Министр подчеркнул, что нацеливание на азербайджанские города, расположенные вдали от линии соприкосновения, включая обстрелы второго по величине города Азербайджана Гянджу с территории Армении, привели к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры. Эндрю Шофер сообщили, что к этому времени в результате обстрела Арменией были убиты 24 азербайджанских гражданских и 111 ранены”, — говорится в сообщении.