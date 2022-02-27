Азербайджан сообщил о количестве пострадавших мирных жителей
07:27 05 Октябрь Киев, Украина
Министр Азербайджана
Джейхун Байрамов созвонился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ
США Эндрю Шофером.
Об этом сообщает МИД Азербайджана.
“Министр Джейхун Байрамов сообщил сопредседателю США об усилении напряженности в регионе, особенно об умышленных обстрелах Армении азербайджанских гражданских и гражданских объектов. Министр подчеркнул, что нацеливание на азербайджанские города, расположенные вдали от линии соприкосновения, включая обстрелы второго по величине города Азербайджана Гянджу с территории Армении, привели к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры. Эндрю Шофер сообщили, что к этому времени в результате обстрела Арменией были убиты 24 азербайджанских гражданских и 111 ранены”, — говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана подчеркнули, что, проводя военные провокации, Армения преследует цель терроризма и распространения паники среди мирного населения.
“Выразив серьезную озабоченность напряженностью в регионе, сопредседатель Эндрю Шофер отметил важность соблюдения режима прекращения огня. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что вывод всех армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН необходим для обеспечения мира в регионе”, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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