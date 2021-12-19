Азартные игры возвращаются в Украину

13:59 11 Август Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе, главный аргумент законопроекта - привлечение денег в госбюджет. Теперь все желающие, достигшие совершеннолетия могут без опаски посещать игорные заведения.

Для игроманов предусмотрели предохранитель — реестр. Людей, попавших в реестр, не пустят в азартные заведения.

Закон вводит перечень разрешенных видов деятельности и устанавливает уголовную ответственность за работу без лицензии:

азартных игр в игорных заведениях казино;

азартных игр в интернет-казино;

букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в интернете;

игр в залах игровых автоматов;

азартных игр в покер в интернете.

Кроме того, документ подразумевает следующие нововведения:

вводится система лицензирования с дифференцированным размером платы в зависимости от вида деятельности,

расположения игорного заведения и т. п.;

устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с контролем их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей;

устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования общепринятым международным стандартам;

ограничивается деятельность операторов, которые не зарегистрированы в Украине.

"Однозначно я воспринимаю принятие этого закона как очень положительное явление. Законопроект сбалансированный, в нем учтено очень много современных вещей. То, как он будет работать, покажет время", — говорит вице-президент Украинской ассоциации игровой индустрии Алексей Евченко.

Борьба не закончена

Скандальным закон стал после того, как 19 декабря прошлого года в Раде не нашлось достаточного количества голосов для его принятия, и документ был отправлен на повторное первое чтение. После этого президент объявил настоящую войну "крышевателям" теневого игорного бизнеса, которых обвинили в срыве законопроекта. В итоге буквально в один день закрылись все "моментальные лотереи", под вывеской которых работали автоматы. Но борьба против него продолжилась.



После принятия законопроекта в Раде нардепы зарегистрировали сразу 3 постановления о его отмене. Впрочем парламент их отклонил на заседании 21 июля.





Закон разрешает размещение казино исключительно в отелях, при этом в радиусе 500 м вокруг не должно быть школ и подобных им заведений. При этом для отелей тоже прописаны ограничения: они должны быть 5-звездочными и иметь определенное число номеров. Для заведений столицы — не менее 150, за пределами Киева — 100 номеров. Стоимость такой лицензии в Киеве — $2 млн, а вне столицы — $1 млн в год.

"Некоторые СМИ распространили информацию, что казино могут быть в «четверках» и «тройках». Я о таком не знаю, и в окончательном виде законопроекта, который был два дня назад, этого не было. Я связался с депутатом, одним из непосредственных участников принятия, он говорит, такого в законопроекте нет. Поэтому, думаю, это ошибка", — говорит Евченко.

Закон позволяет также открыть казино в загородном комплексе отдыха площадью не менее 10 тыс. кв. м при наличии там 5-звездочного отеля, а залы игровых автоматов можно размещать в 3-, 4-, 5-звездочных отелях с числом номеров не менее 50 и площадью залов не менее 300 кв. м.



Приедут туристы

Главная причина, из-за которой власти так сконцентрировались на легализации игорного бизнеса, — наполнение весьма прохудившегося бюджета. По мнению Тамары Голубчик, закон позволит привлечь в госбюджет 3–4 млрд грн в год. Впрочем, Алексей Евченко полагает, что поступлений будет больше.

"Минфин давал расчеты на 4,5 млрд, на самом деле это будет от 6 до 10 млрд грн ежегодно. Сюда входят прямые платежи государству за лицензии на казино, залы игровых автоматов, различные онлайн-истории плюс деньги за каждый условный юнит — за игровой стол, автомат и т. д. Но нам не надо забывать и об инвестициях, которые будут заходить в страну через строительство новых отелей, новой инфраструктуры", — отмечает Евченко.

Эксперты прогнозируют возвращение в Украину "игорных" туристов из-за рубежа, прежде всего из Армении, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Израиля, европейских стран, а из России приезжают и сейчас. В любом случае гостиницы и пока еще подпольные казино ведут активные переговоры о сотрудничестве.

"У меня есть компания, которая занимается 14 лет гостиничным консалтингом, и к нам сейчас поступило очень много запросов от операторов игорного бизнеса, в том числе помочь им подобрать гостиницу, в которой они могли бы разместить зал игровых автоматов или казино. Ведь далеко не все отели готовы «пожениться» с игоркой, потому что они опасаются, что это поломает их целевую аудиторию", — рассказывает Евченко.

В Украине официально категоризированных 5-звездочных отелей не так уж и много, и отдельных помещений в них наперечет. Поэтому киевские отели, говорят эксперты, уже переделывают свои конференц-залы и кол-румы под казино, так как стоимость 1 кв. м аренды перекрывает любые затраты на ремонты и перепрофилирование.