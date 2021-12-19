Азартные игры возвращаются в Украину

Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе, главный аргумент законопроекта - привлечение денег в госбюджет. Теперь все желающие, достигшие совершеннолетия могут без опаски посещать игорные заведения.
Для игроманов предусмотрели предохранитель — реестр. Людей, попавших в реестр, не пустят в азартные заведения.
Закон вводит перечень разрешенных видов деятельности и устанавливает уголовную ответственность за работу без лицензии:
- азартных игр в игорных заведениях казино;
- азартных игр в интернет-казино;
- букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в интернете;
- игр в залах игровых автоматов;
- азартных игр в покер в интернете.
Кроме того, документ подразумевает следующие нововведения:
- вводится система лицензирования с дифференцированным размером платы в зависимости от вида деятельности,
- расположения игорного заведения и т. п.;
- устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с контролем их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей;
- устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования общепринятым международным стандартам;
- ограничивается деятельность операторов, которые не зарегистрированы в Украине.
Борьба не закончена
Скандальным закон стал после того, как 19 декабря прошлого года в Раде не нашлось достаточного количества голосов для его принятия, и документ был отправлен на повторное первое чтение. После этого президент объявил настоящую войну "крышевателям" теневого игорного бизнеса, которых обвинили в срыве законопроекта. В итоге буквально в один день закрылись все "моментальные лотереи", под вывеской которых работали автоматы. Но борьба против него продолжилась.
После принятия законопроекта в Раде нардепы зарегистрировали сразу 3 постановления о его отмене. Впрочем парламент их отклонил на заседании 21 июля.
Скандальным закон стал после того, как 19 декабря прошлого года в Раде не нашлось достаточного количества голосов для его принятия, и документ был отправлен на повторное первое чтение. После этого президент объявил настоящую войну "крышевателям" теневого игорного бизнеса, которых обвинили в срыве законопроекта. В итоге буквально в один день закрылись все "моментальные лотереи", под вывеской которых работали автоматы. Но борьба против него продолжилась.
После принятия законопроекта в Раде нардепы зарегистрировали сразу 3 постановления о его отмене. Впрочем парламент их отклонил на заседании 21 июля.
Закон разрешает размещение казино исключительно в отелях, при этом в радиусе 500 м вокруг не должно быть школ и подобных им заведений. При этом для отелей тоже прописаны ограничения: они должны быть 5-звездочными и иметь определенное число номеров. Для заведений столицы — не менее 150, за пределами Киева — 100 номеров. Стоимость такой лицензии в Киеве — $2 млн, а вне столицы — $1 млн в год.
Закон позволяет также открыть казино в загородном комплексе отдыха площадью не менее 10 тыс. кв. м при наличии там 5-звездочного отеля, а залы игровых автоматов можно размещать в 3-, 4-, 5-звездочных отелях с числом номеров не менее 50 и площадью залов не менее 300 кв. м.
Приедут туристы
Главная причина, из-за которой власти так сконцентрировались на легализации игорного бизнеса, — наполнение весьма прохудившегося бюджета. По мнению Тамары Голубчик, закон позволит привлечь в госбюджет 3–4 млрд грн в год. Впрочем, Алексей Евченко полагает, что поступлений будет больше.
Эксперты прогнозируют возвращение в Украину "игорных" туристов из-за рубежа, прежде всего из Армении, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Израиля, европейских стран, а из России приезжают и сейчас. В любом случае гостиницы и пока еще подпольные казино ведут активные переговоры о сотрудничестве.
В Украине официально категоризированных 5-звездочных отелей не так уж и много, и отдельных помещений в них наперечет. Поэтому киевские отели, говорят эксперты, уже переделывают свои конференц-залы и кол-румы под казино, так как стоимость 1 кв. м аренды перекрывает любые затраты на ремонты и перепрофилирование.
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