Автосалоны могут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства и выдавать номера

Зарегистрировать автомобиль и получить на него номерной знак можно непосредственно в том автосалоне, где было приобретено транспортное средство.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Такое решение принял Кабинет Министров Украины 16 февраля 2021 г. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства в стенах автосалона.
Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоящих на учете в Главном сервисном центре МВД. Для этого необходимо получить доступ и стать пользователем Национальной автоматизированной информационной системы МВД Украины.
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