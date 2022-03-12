Авиакатастрофа МАУ: Иран взял на себя всю ответственность 

06:19 20 октября Киев, Украина

Вчера в Тегеране прошел второй раунд переговоров относительно сбитого самолета МАУ над Ираном , как сообщил Евгений Енин , иранская сторона полностью взяла на себя ответственность.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - отметил замминистра.

Енин подчеркнул необходимость проведения непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

По информации пресс-службы, украинский дипломат также подробно проинформировал Мохаммада Зарифа о последствиях продолжающейся российской агрессии против Украины. Глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ.

"Иранский источник также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины", - добавили в МИД.

Напомним, вчера в Иране прошел второй раунд переговоров относительно сбивания самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 над Тегераном в январе 2020 года.