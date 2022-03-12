Авиакатастрофа МАУ: Иран взял на себя всю ответственность 

Вчера в Тегеране прошел второй раунд переговоров относительно сбитого самолета МАУ над Ираном, как сообщил Евгений Енин, иранская сторона полностью взяла на себя ответственность.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Енин подчеркнул необходимость проведения непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.
По информации пресс-службы, украинский дипломат также подробно проинформировал Мохаммада Зарифа о последствиях продолжающейся российской агрессии против Украины. Глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ.
Напомним, вчера в Иране прошел второй раунд переговоров относительно сбивания самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 над Тегераном в январе 2020 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии