Авиакатастрофа Ан-26: семьи погибших курсантов получили компенсации

06:14 21 октября Киев, Украина

Генеральный штаб class="word">ВСУ выплатил единоразовое пособие родственникам курсантов , трагически погибших в авиакатастрофе под Чугуевым .



Об этом пишет Генштаб на своей странице в Facebook.

«19 октября 2020 года областными военными комиссариатами (ТЦК и СП) Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины проведена выплата единовременного пособия семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли 25 сентября 2020 года в результате катастрофы самолета АН-26Ш», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты провели на карточные счета, которые были открыты родственниками погибших. Сумма составляет 750-кратный размер прожиточного минимума — это чуть больше 1,52 миллиона гривен.

В то же время компенсации семьям членов экипажа пока не выплатили. Это будет сделано после официального установления причин авиакатастрофы.