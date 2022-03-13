Авиакатастрофа Ан-26: семьи погибших курсантов получили компенсации

Генеральный штаб class="word">ВСУ выплатил единоразовое пособие родственникам курсантов, трагически погибших в авиакатастрофе под Чугуевым.
Об этом пишет Генштаб на своей странице в Facebook.
Отмечается, что выплаты провели на карточные счета, которые были открыты родственниками погибших. Сумма составляет 750-кратный размер прожиточного минимума — это чуть больше 1,52 миллиона гривен.
В то же время компенсации семьям членов экипажа пока не выплатили. Это будет сделано после официального установления причин авиакатастрофы.
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