Авария украинского автобуса в Польше. Есть жертвы

09:22 06 марта Киев, Украина

Как стало известно сегодня, 6 марта, утром, в трагическое дорожно-транспортное происшествие попал автобус с украинскими пассажирами. Автобус с украинскими номерами выполнял рейс Познань-Херсон. Шестеро наших соотечественников погибли на месте, еще 15 - были госпитализированы. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

По его словам, авария произошла вблизи города Кашицу.

"6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал Николенко.

Польское издание RMF24 сообщает, что автобус с украинскими номерами перевернулся в ров. Всего в автобусе находилось 57 человек. По данным СМИ, пострадали 34 человека. Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.

Напомним, на прошлой неделе в ДТП в Польше погибли двое украинцев. Автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам выехал с дороги и врезался в дерево.

А накануне сообщалось, что украинец пытался попасть в Польшу со справкой о положительном COVID-тесте. В результате автобус с десятками людей завернули назад в Украину.