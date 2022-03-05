Аваков предупреждает о возможных провокациях и попытках терактов из-за СП-2

09:02 06 Июнь Киев, Украина

По окончании совместных учений подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы, которые прошли в Харьковской области, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о возможности возникновения провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода из-за запуска Северного потока-2.

Аваков напомнил, что накануне президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нити Северного потока-2.

Газ все еще транспортируется украинским газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, "а потом, наверняка, Путин захочет пустить газ в обход Украины".

"Мы говорим о реальных угрозах... Поэтому мы ожидаем... что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода и тогда скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2", - заявил он.

Исходя из этого, рассматриваются разные сценарии и усиливается реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее, рассказал он.

Ранее МВД Украины опубликовало видеоролик о готовности силовиков к возможному обострению на Донбассе.