Аваков подытожил работу органов МВД накануне местных выборов

11:28 23 октября Киев, Украина

Избирательные кампании подходят к концу, завтра в стране "день тишины", а 25 октября пройдут Местные выборы, Министр внутренних дел Арсен Аваков подвел итоги работы органов МВД

" Сегодня я с позиции МВД хочу подвести итоги этого этапа избирательной кампании. Вы видите статистику по предвыборному этапу", - говорится в сообщении.

Аваков рассказал, что совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и Гражданской сетью "ОПОРА" Министерство внутренних дел (МВД) реагировало на все обращения и проверяло все сигналы. По словам главы МВД, что среди разоблаченных преступлений немало таких, которые имеют признаки уголовных преступлений.

Также Аваков привел два "ярких примера" правонарушений:

в Одессе была задержана группа лиц за попытку организовать избирательную "сетку". Среди задержанных - глава избирательной комиссии. В ходе следствия МВД изъявил почти 45 000 долларов США, которые планировали использовать для подкупа избирателей;

полицейские Черниговщины выявили еще одну "сетку" во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации. В авто правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 000 гривен.

В целом Нацполицией открыто более 500 уголовных производств:

по подкупу избирателей;

препятствованию осуществлению избирательного права;

предоставлению ложных сведений в Государственный реестр избирателей.