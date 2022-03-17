Аваков подытожил работу органов МВД накануне местных выборов

Избирательные кампании подходят к концу, завтра в стране "день тишины", а 25 октября пройдут Местные выборы, Министр внутренних дел Арсен Аваков подвел итоги работы органов МВД.
Аваков рассказал, что совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и Гражданской сетью "ОПОРА" Министерство внутренних дел (МВД) реагировало на все обращения и проверяло все сигналы. По словам главы МВД, что среди разоблаченных преступлений немало таких, которые имеют признаки уголовных преступлений.
Также Аваков привел два "ярких примера" правонарушений:
- в Одессе была задержана группа лиц за попытку организовать избирательную "сетку". Среди задержанных - глава избирательной комиссии. В ходе следствия МВД изъявил почти 45 000 долларов США, которые планировали использовать для подкупа избирателей;
- полицейские Черниговщины выявили еще одну "сетку" во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации. В авто правоохранители обнаружили списки избирателей по схеме "десятников" и 66 000 гривен.
В целом Нацполицией открыто более 500 уголовных производств:
- по подкупу избирателей;
- препятствованию осуществлению избирательного права;
- предоставлению ложных сведений в Государственный реестр избирателей.
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