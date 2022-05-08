Артиллерийский обстрел на Донбассе. Ранен один боец

08:41 05 декабря Киев, Украина

Режим перемирия на Донбассе продолжает сохраняться условно в одностороннем порядке. Пророссийские военные формирования продолжают локальные обстрелы позиций украинских военных. По данным утренней сводки пресс-центра штаба ООС, за субботу, 5 декабря, за минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский боец.

Указано, что возле Луганского вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.

В штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе заверили, что все обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

Напомним, за сутки 3 декабря на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.