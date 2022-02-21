Армения угрожает применить «оружие широкого радиуса поражения»

На фоне того, что азербайджанская сторона совершает масштабную наступательную операцию почти по всей линии обороны Армении, Вооруженные силы Армении пригрозили применить против азербайджанских военных «оружие широкого радиуса поражения».
Об этом на своей странице в Facebook заявила спикер армянского министерства обороны Шушан Степанян.
«На некоторых направлениях применяются тяжелые огнеметные системы. Использование РСЗО Смерч и других систем меняют масштабы операции и выводят ее на новый уровень. В связи с этим Минобороны предупреждает, что ВС Армении вынуждены применить технику и боеприпасы широкого радиуса поражения», — написала Шушан.
Напомним, 27 сентября Азербайджан сообщил о начале военной операции против Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе и нанес удары по их ПВО.
После этого армянская сторона заявила об уничтожении нескольких азербайджанских танков и другой техники.
По данным Еревана, ВС Азербайджана потеряли около 200 человек.
В свою очередь в Баку заявили, что в результате боев были убиты более 500 армянских военнослужащих.
Об этом на своей странице в Facebook заявила спикер армянского министерства обороны Шушан Степанян.
«На некоторых направлениях применяются тяжелые огнеметные системы. Использование РСЗО Смерч и других систем меняют масштабы операции и выводят ее на новый уровень. В связи с этим Минобороны предупреждает, что ВС Армении вынуждены применить технику и боеприпасы широкого радиуса поражения», — написала Шушан.
Напомним, 27 сентября Азербайджан сообщил о начале военной операции против Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе и нанес удары по их ПВО.
После этого армянская сторона заявила об уничтожении нескольких азербайджанских танков и другой техники.
По данным Еревана, ВС Азербайджана потеряли около 200 человек.
В свою очередь в Баку заявили, что в результате боев были убиты более 500 армянских военнослужащих.
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