Арахамия: украинская армия должна быть контрактной

13:11 17 октября Киев, Украина

В условиях непрекращающейся агрессии со стороны соседнего государства опять вопрос армии становится как никогда актуальным. Выступая на ток-шоу Савика Шустера в пятницу, 16 октября, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия выразил свое мнение по этому вопросу. Он отметил, что украинская армия должна быть полностью контрактной, а в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано.

"Для того, чтобы армия становилась сильнее, она должна быть на 100% контрактная. У нас сейчас есть и призыв, вы понимаете. Потому что государство очень много денег тратит на подготовку этого контрактника. Когда он увольняется, мы фактически не оптимально используем деньги", - сказал Арахамия.

Он добавил, что контрактная армия должна быть хорошо оснащена, "иметь ракетную программу, иметь флот".

"А в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано", - отметил он.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии.