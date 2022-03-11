Арахамия: украинская армия должна быть контрактной

В условиях непрекращающейся агрессии со стороны соседнего государства опять вопрос армии становится как никогда актуальным. Выступая на ток-шоу Савика Шустера в пятницу, 16 октября, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия выразил свое мнение по этому вопросу. Он отметил, что украинская армия должна быть полностью контрактной, а в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано.
Он добавил, что контрактная армия должна быть хорошо оснащена, "иметь ракетную программу, иметь флот".
Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии.
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