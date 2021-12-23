Антитеррористические учения СБУ пройдут в большинстве регионов Украины

Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве регионов страны.
В учениях принимают участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Кроме того, СБУ просит граждан информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:
- прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектов, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
- получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.
На прошлой неделе учения СБУ начались в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.
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