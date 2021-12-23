Антитеррористические учения СБУ пройдут в большинстве регионов Украины

13:38 19 Апрель Киев, Украина

Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве регионов страны.

"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сообщили в СБУ.

Кроме того, СБУ просит граждан информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектов, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;

получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

На прошлой неделе учения СБУ начались в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.