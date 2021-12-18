Аноним сообщил о минировании Киевского метрополитена: закрыты 7 станций

16:18 18 Март Киев, Украина

Сотрудники ГСЧС получили анонимный звонок о минировании нескольких станций Киевского метрополитена. Для проверки информации специалисты были вынуждены закрыть семь станций.



Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".



Подчеркивается, что в настоящее время закрыты на вход и выход станции "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота"; "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого"; "Площадь Независимости"; "Крещатик"; "Академгородок"; "Красный хутор"; "Героев Днепра".



Специалисты проводят проверку. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки, отметили в пресс-службе.