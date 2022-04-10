Аннексия Крыма: идентифицированы тысячи силовиков, судей и прокуроров, подозреваемых в госизмене

17:02 12 июля Киев, Украина

Прокуратура Автономной Республики Крым провела колоссальную работу, для идентификации лиц, которые остались работать на территории аннексированного Россией полуострова.

Об этом заявил прокурор АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный, в понедельник, 12 июля.



По его словам, прокуратура автономии установила 20 тыс. 111 лиц, которые после оккупации полуострова продолжили работать в незаконно созданных правоохранительных органах оккупационной администрации, 1 тыс. 390 человек, которые продолжили работать в органах прокуратуры, 473 – в судах, а также 99 депутатов Верховной Рады АР Крым и 58 депутатов Севастопольского городского совета АР Крым VI созыва.

"Для того, чтобы идентифицировать этих лиц, была проведена колоссальная работа, поскольку исследовался и проверялся большой массив информации. К тому же, большая часть документов находилась на оккупированной территории полуострова Крым. И в самом начале у нас даже не было с чем работать, вся документация осталась на оккупированной территории", - сказал Поночовний.

Он добавил, что работу по выявлению таких людей начали с того, что устанавливали их идентификационные налоговые номера, по которым начислялась зарплата, потом через фискальные органы идентифицировали таких лиц и выясняли, кто перевелся в правоохранительные органы Украины, а кто остался работать в аннексированном Крыму.

"Однако не каждый, кто остался работать в Крыму после оккупации – это государственный изменник. В каждом конкретном случае должна быть дана соответствующая правовая оценка совершенным действиям лица", - отметил Поночовный.

Теперь по факту совершения госизмены прокуратура автономии сообщила о подозрении 691 лицу, направила в суд 157 обвинительных актов, из которых вынесены приговоры по двум.

"Большинство подозреваемых в совершении государственной измены скрываются от следствия и суда на неподконтрольных Украине территориях или в Российской Федерации, и само применение механизма заочного осуждения позволяет нам привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении ряда преступлений в Крыму", - пояснил Поночовный.

В то же время с начала работы ГБР в конце 2018 года процесс проведения специального досудебного и заочного осуждения по "крымским делам" стал "на паузу".