Андрей Ермак: Возвращение пленных – наш приоритет

05:49 14 Сентябрь Киев, Украина

13 сентября в эфире одного из телеканалов Украины глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в списках для обмена удерживаемыми лицами между боевиками и украинскими властями есть примерно по 100 человек с каждой стороны.



"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях (трехсторонней контактной группы), которые пройдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – сказал он.



Напомним, переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).



На новой встрече в нормандском формате, которая планировалась на 28 августа, должны были обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, однако 25 августа стало известно об отмене встречи "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".



