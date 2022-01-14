АМКУ решил оштрафовать всю энергетическую отрасль

За нарушение конкурентного законодательства Антимонопольный комитет Украины (class="word">АМКУ) принял решение о наложение class="word">штрафов на всю энергоотрасль, включая ТЭС, ТЭЦ, Центрэнерго и Госуглепостач.
Соответствующее решение АМКУ принял на заседании.
Штраф в размере 775 483 270 гривен предусмотрен за совершение похожих действий, которые состояли в купле и продаже угля по похожим ценам. В АМКУ считают, что это привело к нарушению конкуренции на регулируемом государством рынке электроэнергии.
Как утверждает комитет, Минэнерго склоняло компании энергетического сектора к совершению похожих действий путем приглашения их на совещания в министерство. Предприятия энергетического сектора в 2016 - первой половине 2019 года следовали рекомендациям Минэнерго и закупали уголь по сходным ценам, близким к рекомендованным данным Минэнерго для государственных шахт.
В то же время АМКУ обвинил и основных покупателей угля по установленных Министерством ценах - то есть операторов ТЭС и угольных ТЭЦ. Государственным и частным генерирующим компаниям предписан штраф более 500 млн грн.
Наконец, дела в отношении Донбасэнерго и Черниговской ТЭЦ АМКУ вынес в отдельные производства.
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