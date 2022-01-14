АМКУ решил оштрафовать всю энергетическую отрасль

09:17 30 Апрель Киев, Украина

За нарушение конкурентного законодательства Антимонопольный комитет Украины ( class="word">АМКУ ) принял решение о наложение class="word">штрафов на всю энергоотрасль , включая ТЭС , ТЭЦ , Центрэнерго и Госуглепостач.

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании.



Штраф в размере 775 483 270 гривен предусмотрен за совершение похожих действий, которые состояли в купле и продаже угля по похожим ценам. В АМКУ считают, что это привело к нарушению конкуренции на регулируемом государством рынке электроэнергии.



Как утверждает комитет, Минэнерго склоняло компании энергетического сектора к совершению похожих действий путем приглашения их на совещания в министерство. Предприятия энергетического сектора в 2016 - первой половине 2019 года следовали рекомендациям Минэнерго и закупали уголь по сходным ценам, близким к рекомендованным данным Минэнерго для государственных шахт.



В то же время АМКУ обвинил и основных покупателей угля по установленных Министерством ценах - то есть операторов ТЭС и угольных ТЭЦ. Государственным и частным генерирующим компаниям предписан штраф более 500 млн грн.



Наконец, дела в отношении Донбасэнерго и Черниговской ТЭЦ АМКУ вынес в отдельные производства.