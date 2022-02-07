Американские дипломаты посетили зону операции ОС

Пресс-служба штаба операции Объеденных сил опубликовала информацию о дипломатах Соединённых Штатов Америки. 14 мая представители Американского совета по внешней политике приехали на территорию Приазовья для ознакомления с ситуацией на фронте.

«Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны ГНС Украины, а при выходе в море - убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.

Также гостей ознакомили с политикой безопасности и работой КПВВ «Гнутово». Стоит указать, что данный пункт не работает из-за блокирования его боевиками.

Кроме того, дипломаты посетили подразделение ВСУ, которое сдерживает врага вблизи Широкино.