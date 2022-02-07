Американские дипломаты посетили зону операции ОС
11:30 16 Май Киев, Украина
Пресс-служба штаба операции Объеденных сил опубликовала информацию о дипломатах Соединённых Штатов Америки. 14 мая представители Американского совета по внешней политике приехали на территорию Приазовья для ознакомления с ситуацией на фронте.
«Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны ГНС Украины, а при выходе в море - убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.
Также гостей ознакомили с политикой безопасности и работой КПВВ «Гнутово». Стоит указать, что данный пункт не работает из-за блокирования его боевиками.
Кроме того, дипломаты посетили подразделение ВСУ, которое сдерживает врага вблизи Широкино.
«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия «русского мира» на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины», - отметили в штабе ООС.
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