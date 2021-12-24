Америка, при необходимости, увеличит число своих военных в Украине

18:58 16 Апрель Киев, Украина

То количество, которое на сегодняшний день находится в Украине на постоянной основе, при необходимости может быть увеличено в несколько раз.
 
Об этом во время брифинга в Яворовском центре, который состоялся в пятницу, 16 апреля, заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин.

Она отметила, что сейчас оценивается ситуация в Украине на фоне стягивания российских войск к границам.

По словам Квин, в Украине находятся американские военные на постоянной основе, и их количество может быть увеличено.
"Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине. На постоянной основе, мы имеем присутствие 160 американских военнослужащих. И если потребности изменятся и нужно будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать", - сказала дипломат.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, который также принимал участие в брифинге, заявил, что Украина заинтересована в распространении на другие регионы, вне Яворовского центра, программы подготовки украинских военных американскими профессионалами.

Премьер отметил, что расширение военного и военно-технического сотрудничества, международные программы подготовки военных также являются фактором сдерживания агрессора.

"Поэтому развитие стратегического партнерства с США является одним из самых важных приоритетов внешней политики Украины", - подчеркнул он.

Шмыгаль поблагодарил США за всестороннюю поддержку Украины.