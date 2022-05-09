Александр Лукашенко запретил покидать Беларусь

06:05 10 декабря Киев, Украина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко запретил гражданам и иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны, покидать ее пределы.



Такое решение принял Совет министров Беларуси. Его постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале страны.

"Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - сказано в тексте постановления.

Ограничения будут действовать в автодорожных пограничных пунктах, на железнодорожных вокзалах и в речных портах.



Выехать за границу могут только отдельные категории граждан - дипломаты, водители международных автомобильных перевозок, члены экипажей воздушных и морских судов и поездных бригад.



Также покинуть страну можно будет для лечения или в случае смерти близкого родственника.